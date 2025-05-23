Семибалльные пробки парализовали движение к концу рабочего дня в Ростове

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К концу рабочего дня транспортная обстановка в Ростове-на-Дону ухудшилась до семи баллов, что является показателем серьезных затруднений. По данным сервиса «Яндекс.Карты», существенные пробки образовались почти во всех районах города.Наиболее сложная ситуация сложилась в центре Ростова. Движение почти полностью остановилось на Большой Садовой улице, Ворошиловском проспекте, Буденновском проспекте, Красноармейской улице, проспекте Соколова и улице Текучева, а также на Кировском проспекте. В районе Гвардейской площади столкнулись легковой и грузовой автомобили, что значительно усложнило проезд в сторону железнодорожного вокзала.В северной части города скорость движения автомобилей крайне низкая и не превышает десяти километров в час на улицах Немировича-Данченко, Вавилова, Королева и Орбитальной.В западном районе города крупные заторы образовались на улице Малиновского, где произошло сразу две аварии, а также на улицах Мадояна, Всесоюзной, Доватора и Зоологической.В восточной части донской столицы пик затруднений движения пришелся на проспект Шолохова, улицы Троллейбусную, Менжинского, Страны Советов и Вятскую.