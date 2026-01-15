Абсолютный максимум достигнут по пробкам в Ростове: заторы достигли 10 баллов

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону вечерние заторы транспорта достигли небывалого пика. К вечеру 15 января десятибалльные пробки парализовали движение во всех частях города.В центральной части донской столицы автомобильное движение практически остановилось. Транспортные средства стоят в пробках на Большой Садовой улице, проспектах Буденновском, Красноармейской, Ворошиловском, Социалистической, улицах Варфоломеева и Текучева.В северных районах города ситуация не лучше. Затруднения в движении наблюдаются на улицах Королева, Михаила Нагибина, Немировича-Данченко, Оганова, Вавилова, Ленина, Ларина, Нансена.В западной части города обстановка немного более благоприятная, однако заторы сковали движение на улицах Стачках, Малиновского, Всесоюзной, Еременко, Доватора и Мадояна.Наиболее сложная ситуация сложилась в восточной части Ростова. Движение на улицах Шолохова, Ченцова, Театральном проспекте, улицах Мясникова, Закруткина, 38-й Линии, Троллейбусной, Менжинского, Страны Советов, Киргизской и Вятской практически парализовано.Виновником этих масштабных заторов стал обильный снегопад. По прогнозам метеорологов, осадки продолжатся до конца дня 15 января и утром 16 января. Жителям Ростова настоятельно рекомендуется по возможности воздержаться от поездок по городу во избежание пробок.