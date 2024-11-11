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Сразу несколько районов Ростова сковали семибалльные пробки вечером 11 ноября

Сразу несколько районов Ростова сковали семибалльные пробки вечером 11 ноября

В вечерний час-пик 11 ноября сотни ростовчан оказались в пробках. Движение машин парализовано сразу в нескольких районах донской столицы.

Так в центре города, машины двигаются со скоростью не более пяти километров в секунду. Заторы образовались на Большой Садовой, Буденновском, Соколова, Красноармейском, Ворошиловском.

Движение парализовано и на проспекте Шолохова, улице 14-я Линия, Театральном проспекте и улицах Троллейбусной и Межинского. Там автомобили практически не двигаются.

Серьезные пробки образовались и на Западном. Транспортные заторы возникли на улице Малиновского и проспекте Стачки. а также на улице Лесопарковой. На Северном водители столкнулись с пробками на улице Михаила Нагибина, Немировича-Данченко и Вавилова.

Чтобы избежать «дорожной ловушки» ростовчан просят заранее планировать свой маршрут при передвижении по городу.
Фото: Яндекс Карты
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