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Василий Голубев рассказал о ситуации после урагана в Ростовской области

Василий Голубев рассказал о ситуации после урагана в Ростовской области
Губернатор Василий Голубев рассказал о ситуации после ураганного ветра в Ростовской области. Губернатор рассказал, что на большей части подтопленных территорий уровень воды стабилизировался и значительно снизился. Сегодня муниципальные комиссии должны заняться подворовым обходом, для оценки степени поврежденного имущества.

- Энергетики в основном завершили масштабные восстановительные работы на объектах, пострадавших накануне из-за непогоды. Их задача — проводить проверку надежности схем ранее восстановленного электроснабжения потребителей. Аварийные бригады продолжат отработку вновь возникающих заявок, - сообщил Василий Юрьевич у себя в Телеграмм-канале.

Напомним, 27 ноября на Ростовскую область обрушился ураганный ветер. В результате затопило Мясниковский, Азовский, Неклиновский районы, а также Таганрог. Многих людей в регионе пришлось эвакуировать из домов. Несколько населенных пунктов остались без электроэнергии.
Фото: Ростов ру
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