Василий Голубев сообщил о работе ПВО в Ростовской области
В Ростовской области снова сработала ПВО. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
Днем 21 октября тысячи жителей Ростова содрогнулись от мощного взрыва. Удар слышали сразу в нескольких районах Ростова и ближайших городах. После взрыва в небе появился инверсионный след.
Ситуацию прокомментировал губернатор.
- Сегодня в 14.10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена. Благодарю наших военных за хорошую работу, - отметил Василий Голубев.