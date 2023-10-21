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Василий Голубев сообщил о работе ПВО в Ростовской области

Василий Голубев сообщил о работе ПВО в Ростовской области
В Ростовской области снова сработала ПВО. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

Днем 21 октября тысячи жителей Ростова содрогнулись от мощного взрыва. Удар слышали сразу в нескольких районах Ростова и ближайших городах. После взрыва в небе появился инверсионный след.

Ситуацию прокомментировал губернатор.

- Сегодня в 14.10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена. Благодарю наших военных за хорошую работу, - отметил Василий Голубев.
Фото: Дондей.
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