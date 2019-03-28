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Вандалы похитили с Северного кладбища Ростова металлические ограды

Вандалы похитили с Северного кладбища Ростова металлические ограды
Фото: vk.com/rostovnadonu

На Северном кладбище в Ростове произошёл очередной акт вандализма. О краже оградки рассказали ростовчане в социальной сети.
«Кто-то пообламывал силуминовое литье с оградок. Интересно, неужели уроды, которые это делают, ничего не боятся? Ведь все равно наказание будет, если не Бог, то люди уж точно накажут. Поймают и там же и закопают», - написал автор сообщения.

Сплав силумин на 90% состоит из алюминия, поэтому является желанной добычей для охотников за металлом.

В комментариях под сообщением жители Ростова возмутились тем, что вандалы чувствуют себя безнаказанно. Родственники покойных никак не могут обезопасить места захоронения своих близких. Единственное, что им остаётся, - это устанавливать ограждения из дешёвых материалов, на которые не позарятся кладбищенские воры.
- В прошлом году в квартале со всех могилок оградки сняли, - рассказала подписчица. - Заказала недорогую металлическую на могилу отца, может, теперь никто не тронет.

В полиции сообщили, что правоохранители начали проверку по факту публикации информации о краже с территории кладбища.

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