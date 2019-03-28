Вандалы похитили с Северного кладбища Ростова металлические ограды



Фото: vk.com/rostovnadonu



На Северном кладбище в Ростове произошёл очередной акт вандализма. О краже оградки рассказали ростовчане в социальной сети.

«Кто-то пообламывал силуминовое литье с оградок. Интересно, неужели уроды, которые это делают, ничего не боятся? Ведь все равно наказание будет, если не Бог, то люди уж точно накажут. Поймают и там же и закопают», - написал автор сообщения.



Сплав силумин на 90% состоит из алюминия, поэтому является желанной добычей для охотников за металлом.



В комментариях под сообщением жители Ростова возмутились тем, что вандалы чувствуют себя безнаказанно. Родственники покойных никак не могут обезопасить места захоронения своих близких. Единственное, что им остаётся, - это устанавливать ограждения из дешёвых материалов, на которые не позарятся кладбищенские воры.

- В прошлом году в квартале со всех могилок оградки сняли, - рассказала подписчица. - Заказала недорогую металлическую на могилу отца, может, теперь никто не тронет.



В полиции сообщили, что правоохранители начали проверку по факту публикации информации о краже с территории кладбища.