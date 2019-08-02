Двух мужчин осудили за кражу оградок с кладбища в Ростовской области



В Зернограде вынесли приговор двум мужчинам, воровавшим металл на мемориальном кладбище. Приговор огласили 5 августа.



По информации прокуратуры Ростовской области, в январе-феврале 2018 года подсудимые похитили оградки с двух могил, а также два металлических стола, расположенных рядом с ними.



Когда подозреваемых задержали, они признали свою вину и возместили причиненный материальный ущерб. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- Приговором суда подсудимые признаны виновными в инкриминируемом деянии, - рассказали в надзорном ведомстве. – Один из них получил наказание в виде 300 часов обязательных работ, второй - в виде лишения свободы на срок шесть месяцев.

