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Двух мужчин осудили за кражу оградок с кладбища в Ростовской области

Двух мужчин осудили за кражу оградок с кладбища в Ростовской области
В Зернограде вынесли приговор двум мужчинам, воровавшим металл на мемориальном кладбище. Приговор огласили 5 августа.

По информации прокуратуры Ростовской области, в январе-феврале 2018 года подсудимые похитили оградки с двух могил, а также два металлических стола, расположенных рядом с ними.

Когда подозреваемых задержали, они признали свою вину и возместили причиненный материальный ущерб. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
- Приговором суда подсудимые признаны виновными в инкриминируемом деянии, - рассказали в надзорном ведомстве. – Один из них получил наказание в виде 300 часов обязательных работ, второй - в виде лишения свободы на срок шесть месяцев.

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