Валя Карнавал разместила откровенные фото в образе учительницы

Фото: СоцСети

Ростовчанка Валя Карнавал разместила фото в образе учительницы. Снимки блогерша опубликовала в соцсетях 3 октября.На снимках Валя лежит прямо на мотоцикле и смотрит в камеру через очки. В этот раз фотосессия оказалась праздничной – ко Дню учителя. Девушка надела белую блузу с глубоким вырезом и серую мини-юбку. На ногах у нее обуты босоножки на шпильке.Многие комментаторы подметили, что девушка выглядит шикарно. Но некоторые фанаты не оценили фотосессию блогерши. Люди считают, что снимки стали «неинтересными».– Как-то скромно, можешь лучше, – написали пользователи в комментариях.Валя Карнавал – уроженка Ростова-на-Дону. Она обрела большую популярность после публикации видеоклипов на одной из платформ. Когда деятельность стала приносить доход, девушка перебралась в Москву. Теперь у блогерши миллионная фан-база, контракты с популярными брендами и большие доходы.