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В зоне СВО пропал 23-летний боец, служивший в Ростовской области

В зоне СВО пропал 23-летний боец, служивший в Ростовской области
В зоне СВО пропал 23-летний боец Руслан Бесимбаев. Последний раз он выходил на связь с родными больше недели назад.

Молодой человек закреплен за воинской частью 78568. Она дислоцируется в городе Миллерово Ростовской области.
О местонахождении парня ничего не известно с 10 июня. В тот день его видели в Авдеевке. Спустя время боец бесследно исчез.

Согласно ориентировкам, которые опубликовали его родственники в социальных сетях, у Руслана есть два характерных шрама на левой кисти.

Если вы видели Руслана Бесимбаева, сообщите об этом в полицию или военкомат. Сотрудники передадут сведения семье пропавшего.
Фото: социальные сети
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