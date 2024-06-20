В зоне СВО пропал 23-летний боец, служивший в Ростовской области

Фото: социальные сети

В зоне СВО пропал 23-летний боец Руслан Бесимбаев. Последний раз он выходил на связь с родными больше недели назад.Молодой человек закреплен за воинской частью 78568. Она дислоцируется в городе Миллерово Ростовской области.О местонахождении парня ничего не известно с 10 июня. В тот день его видели в Авдеевке. Спустя время боец бесследно исчез.Согласно ориентировкам, которые опубликовали его родственники в социальных сетях, у Руслана есть два характерных шрама на левой кисти.Если вы видели Руслана Бесимбаева, сообщите об этом в полицию или военкомат. Сотрудники передадут сведения семье пропавшего.