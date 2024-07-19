В зоне СВО пропал 33-летний боец, служивший в Ростовской области

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На СВО пропал 33-летний боец, который служил в Ростовской области. Последний раз Максим Долгих связывался с близкими весной 2024 года.Мужчину призвали из города Прокопьевска Кемеровской области. После этого его отправили в донской регион, где закрепили за воинской частью 78568 в городе Миллерово.О местонахождении Максима Долгих ничего не известно с 19 апреля. Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите в военкомат или полицию.