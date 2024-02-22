Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В зоне специальной военной операции погиб 26-летний боец из Ростовской области

В зоне специальной военной операции погиб 26-летний боец из Ростовской области
В ходе спецоперации погиб 26-летний боец из Ростовской области. Иван Капралов получил смертельное ранение при выполнении боевого задания. Информацию об этом сообщили в социальных сетях 22 февраля.

Иван родом из Каменска-Шахтинского. Учился в школе № 9. Он отправился на СВО. Во время выполнения боевой задачи житель Ростовской области получил смертельное ранение. Подробности гибели бойца не сообщаются.

Иван Капралов был награжден медалью «За боевые отличия».

Знакомые вспоминают погибшего парня как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.