В зоне специальной военной операции погиб 26-летний боец из Ростовской области

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В ходе спецоперации погиб 26-летний боец из Ростовской области. Иван Капралов получил смертельное ранение при выполнении боевого задания. Информацию об этом сообщили в социальных сетях 22 февраля.Иван родом из Каменска-Шахтинского. Учился в школе № 9. Он отправился на СВО. Во время выполнения боевой задачи житель Ростовской области получил смертельное ранение. Подробности гибели бойца не сообщаются.Иван Капралов был награжден медалью «За боевые отличия».Знакомые вспоминают погибшего парня как доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь.