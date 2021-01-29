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В Ростове ограничат движение на улице Мурлычева

В Ростове ограничат движение на улице Мурлычева
В Ростове на улице Мурлычева перекроют движение для транспорта. По информации департамента автодорог и организации дорожного движения, ограничение будет действовать с 17 февраля по 30 апреля.

Проезд запретят от улицы Верхненольной до 6-й Линии, а также от улицы 20-й Линии до 26-й Линии.

Временные ограничения введут в связи с капитальным ремонтом водопровода.

Еще дольше, с 18 февраля по 30 августа, нельзя будет проехать по правой полосе на проспекте Ленина в западном направлении (в сторону улицы Освобождения). Ограничение появится из-за строительства здания на Ленина, 46/2.

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