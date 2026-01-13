Новости
В Ворошиловском районе Ростова без воды остались более тысячи человек

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону 13 января без холодной воды остались более тысячи человек.

Как сообщил глава района Михаил Васильев, причиной отключения стали аварийные ситуации в нескольких домах на улице Комарова. Без воды остались жильцы домов под номерами 15/14, 14/1, 15/1, 12/1, 14/2, 19б и 21а. Общее количество пострадавших составляет около 1,5 тысячи человек.

Помимо Ворошиловского района, проблемы с водоснабжением возникли и в других частях города. В Кировском районе ограничено водоснабжение домов на улице Пушкинской, а в Ленинском районе — в переулке Братском. Об этом информирует департамент ЖКХ.

Коммунальные службы обещают восстановить водоснабжения в ближайшее время.
Фото: Дондей
