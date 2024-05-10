В Ростове без горячей воды остались тысячи жителей

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В Ростове отключили горячую воду в 31 многоквартирном доме. Об этом 10 мая сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков.Неудобства коснулись Ворошиловского района. Горячее водоснабжение в 19 жилых комплексах было временно ограничено после замены задвижки на бульваре Комарова, 13/1.Кроме того, жители 12 многоквартирных домов в Кировском районе также были отключены от ресурса из-за неисправности теплотрассы на улице Максима Горького, 285. В этом же районе горячей воды лишились 40 многоквартирных домов.По словам Сергея Сизикова, коммунальные проблемы во всех районах будут решены к 20:00 сегодняшнего дня.