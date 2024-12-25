В Волгодонске под суд пойдет мужчина, сбросивший знакомую в мусоропровод

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Волгодонске на скамье подсудимых окажется мужчина, которого обвиняют в покушении на убийство. Максиму Благиреву грозит до восьми лет лишения свободы.Происшествие случилось в городе атомщиков 17 сентября. Около 19:00 мужчина разговаривал с 32-летней подругой в подъезде дома на проспекте Курчатова. По версии следствия, между знакомыми вспыхнул конфликт. Обвиняемый вышел из себя и силой затолкал женщину в мусоропровод.В результате она упала с высоты шестого этажа, пролетев по трубе. Крики пострадавшей услышали жильцы дома. На вызов приехали медработники и полицейские. Женщину госпитализировали с различными травмами и переломами. Подозреваемого задержали. Более трех месяцев он находится в СИЗО.Судебное заседание по уголовному делу назначено на 10 января 2025 года.