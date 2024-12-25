Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Волгодонске под суд пойдет мужчина, сбросивший знакомую в мусоропровод

В Волгодонске под суд пойдет мужчина, сбросивший знакомую в мусоропровод
В Волгодонске на скамье подсудимых окажется мужчина, которого обвиняют в покушении на убийство. Максиму Благиреву грозит до восьми лет лишения свободы.

Происшествие случилось в городе атомщиков 17 сентября. Около 19:00 мужчина разговаривал с 32-летней подругой в подъезде дома на проспекте Курчатова. По версии следствия, между знакомыми вспыхнул конфликт. Обвиняемый вышел из себя и силой затолкал женщину в мусоропровод.

В результате она упала с высоты шестого этажа, пролетев по трубе. Крики пострадавшей услышали жильцы дома. На вызов приехали медработники и полицейские. Женщину госпитализировали с различными травмами и переломами. Подозреваемого задержали. Более трех месяцев он находится в СИЗО.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 10 января 2025 года.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.