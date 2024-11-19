В Ростовской области оставили в СИЗО мужчину, сбросившего знакомую в мусоропровод

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В Ростовской области суд продлил меру пресечения мужчине, которого подозревают в покушении на убийство. Максим Б. будет находиться под стражей до 18 декабря включительно.Происшествие случилось 17 сентября в городе Волгодонске. Максим вместе с 32-летней знакомой разговаривали в подъезде дома на проспекте Курчатова. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. По версии следствия, горожанин схватил женщину и затолкал в мусоропровод. После чего она пролетела по каналу шесть этажей.На помощь пострадавшей поспешили жители дома, которые услышали крики о помощи. Женщину отвезли в больницу, где диагностировали у нее переломы и ушибы.Подозреваемого задержали, а спустя двое суток поместили в СИЗО. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.