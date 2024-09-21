Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Волгодонске мужчина сбросил знакомую в мусоропровод

В Волгодонске мужчина сбросил знакомую в мусоропровод
В Волгодонске Ростовской области мужчина сбросил знакомую в мусоропровод. Происшествие случилось 17 сентября в многоквартирном доме на проспекте Курчатова.

По версии следствия, Максим Б. поругался с подругой в подъезде. В какой-то момент он схватил ее и затолкал в мусоропровод. Горожанка пролетела по каналу несколько этажей.

Приземлившись, волгодончанка стала звать на помощь. На крики сбежались жильцы дома. Они вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую с открытым переломом голени и ушибами госпитализировали.

В отношении Максима возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемого поместили в следственный изолятор до 18 ноября включительно.
Фото для иллюстрации
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.