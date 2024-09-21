В Волгодонске мужчина сбросил знакомую в мусоропровод

Фото для иллюстрации

В Волгодонске Ростовской области мужчина сбросил знакомую в мусоропровод. Происшествие случилось 17 сентября в многоквартирном доме на проспекте Курчатова.По версии следствия, Максим Б. поругался с подругой в подъезде. В какой-то момент он схватил ее и затолкал в мусоропровод. Горожанка пролетела по каналу несколько этажей.Приземлившись, волгодончанка стала звать на помощь. На крики сбежались жильцы дома. Они вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую с открытым переломом голени и ушибами госпитализировали.В отношении Максима возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемого поместили в следственный изолятор до 18 ноября включительно.