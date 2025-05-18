В Волгодонске нашли живым без вести пропавшего 19-летнего парня

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В Волгодонске найден живым 19-летний юноша, числившийся пропавшим. О местонахождении Вадима Каракова не было никаких известий с 14 мая.В указанный день молодой человек направился на занятия в Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения. Однако до места учебы он так и не дошел. Когда Вадим не вернулся домой, его семья заволновалась. Обеспокоенные родители парня обратились в правоохранительные органы. Позднее к поискам присоединились добровольцы.Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" сообщил 17 мая, что Вадим найден живым и невредимым. Информация о том, где все это время находился молодой человек, не публикуется.