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Летний отпуск 2026: Ростовчане выбирают отдых в России из-за ситуации в Крыму

Летний отпуск 2026: Ростовчане выбирают отдых в России из-за ситуации в Крыму

Лето 2026 года приносит жителям Ростовской области непростой выбор направлений для отпуска. На фоне сложностей, связанных с безопасностью и логистикой, многие отказываются от идеи поездки в Крым, предпочитая путешествия по России.

Альтернативы для отдыха: донские красоты и российские жемчужины

Исторические и культурные объекты:

- Археологический музей-заповедник «Танаис»: Познакомьтесь с античной и скифской эпохой.

- Азовский музей-заповедник: Узнайте о жизни древних животных и первых людях Приазовья.

Природные достопримечательности и водоемы

- Богудония: Полудикий пляж и романтическая атмосфера рыбацкой деревни.
- Парк «Лога»: Огромный развлекательный комплекс с водопадами, скульптурами и зооуголком.
- Парк птиц «Малинки»: Уникальная коллекция пернатых со всего мира.

Отдых за пределами Ростовской области

- Пляжный отдых: Курорты Краснодарского края (Сочи, Анапа) и Дагестана.

- Санкт-Петербург: Насладитесь Белыми ночами, разводом мостов и прогулками по величественным пригородам.
- Казань: Исследуйте Казанский Кремль, прогуляйтесь по улице Баумана и отдохните на пляжах Волги.
- Ингушетия: Откройте для себя уникальное сочетание современной архитектуры Магаса и первозданной красоты гор, древние памятники и живописные пейзажи.
Фото: Donday
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