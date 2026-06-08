Летний отпуск 2026: Ростовчане выбирают отдых в России из-за ситуации в Крыму

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Лето 2026 года приносит жителям Ростовской области непростой выбор направлений для отпуска. На фоне сложностей, связанных с безопасностью и логистикой, многие отказываются от идеи поездки в Крым, предпочитая путешествия по России.- Археологический музей-заповедник «Танаис»: Познакомьтесь с античной и скифской эпохой.- Азовский музей-заповедник: Узнайте о жизни древних животных и первых людях Приазовья.- Богудония: Полудикий пляж и романтическая атмосфера рыбацкой деревни.- Парк «Лога»: Огромный развлекательный комплекс с водопадами, скульптурами и зооуголком.- Парк птиц «Малинки»: Уникальная коллекция пернатых со всего мира.- Пляжный отдых: Курорты Краснодарского края (Сочи, Анапа) и Дагестана.- Санкт-Петербург: Насладитесь Белыми ночами, разводом мостов и прогулками по величественным пригородам.- Казань: Исследуйте Казанский Кремль, прогуляйтесь по улице Баумана и отдохните на пляжах Волги.- Ингушетия: Откройте для себя уникальное сочетание современной архитектуры Магаса и первозданной красоты гор, древние памятники и живописные пейзажи.