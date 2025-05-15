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В Волгодонске ищут без вести пропавшего 19-летнего парня

В Волгодонске ищут без вести пропавшего 19-летнего парня
В Волгодонске ищут без вести пропавшего 19-летнего парня. О том, где находится Вадим Караков, ничего не известно с 14 мая.

Молодой человек вышел из дома около 11:30 в Красном Яру и планировал отправиться в Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения на учёбу. Однако в учебное заведение он не пришел.

После того как Вадим перестал выходить на связь, его близкие обратились в полицию.

Рост пропавшего составляет около 186 сантиметров, у него худощавое телосложение. В последний раз его видели в чёрной рубашке и брюках.

Если у вас есть сведения о местонахождении Вадима Каракова, сообщите по телефонам: 8-989-708-67-74 или 8-921-220-77-79.
Фото: соцсети
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