Фото: DonDay

Бывший заместитель начальника полиции Волгодонска намерен обжаловать приговор в Четвертом кассационном суде. Ранее Вячеслава Панарина признали виновным в мошенничестве в крупном размере.По данным следствия, Панарин предоставлял информацию об умерших человеке представителям двух ритуальных агентств. Благодаря этим данным похоронные службы могли находить новых клиентов. За каждого привлечённого клиента бывший полицейский получал 4 тысячи рублей вознаграждения.За период с февраля 2018 года по май 2021 года Панарин заработал более 3,5 миллионов рублей. При его участии ритуальные агентства вывезли 810 тел.В 2022 году бывшего полицейского арестовали. В декабре 2024 года Цимлянский районный суд Ростовской области осудил Вячеслава Панарина. Ему было назначено 8,5 лет колонии строгого режима.Однако бывший полицейский решил оспорить приговор. Ростовский областной суд изменил решение. Наказание смягчили до пяти лет колонии общего режима, кроме того, был назначен штраф в размере одного миллиона рублей.После этого бывший заместитель начальника полиции снова решил обжаловать приговор. В мае 2026 года он подал жалобу в Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре.