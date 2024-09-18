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В Ростове без вести пропавшего 18-летнего парня нашли живым

В Ростове без вести пропавшего 18-летнего парня нашли живым
В Ростове живым нашли без вести пропавшего 18-летнего парня. О том, где находится Дмитрий Эш, ничего не было известно около трех недель.

Парень ушел из дома 25 августа и не вернулся. Когда Дмитрий перестал отвечать на звонки, его близкие забеспокоились. Родные обратились в полицию, а затем к поискам подключились волонтёры и СМИ.

Только 12 сентября стало известно, что Дмитрий был найден живым. Однако не сообщается, где он находился всё это время.
Фото: ЛизаАлерт
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