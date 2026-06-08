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В Ростовской области несовершеннолетней и женщине понадобилась госпитализация после ДТП

В Ростовской области несовершеннолетней и женщине понадобилась госпитализация после ДТП

В Ростовской области иномарка с пассажирами на высокой скорости вылетела в кювет. Авария произошла ночью 6 июня в селе Самарское Азовского района.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Опель Инсигния» потерял управление после превышения скорости. Машина съехала с дороги в кювет и перевернулась.

В результате аварии различные травмы получили 40-летняя женщина и 17-летняя девушка. Их госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГАИ.
Фото: Дондей.
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