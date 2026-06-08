В Ростовской области несовершеннолетней и женщине понадобилась госпитализация после ДТП
В Ростовской области иномарка с пассажирами на высокой скорости вылетела в кювет. Авария произошла ночью 6 июня в селе Самарское Азовского района.
По предварительным данным, 29-летний водитель «Опель Инсигния» потерял управление после превышения скорости. Машина съехала с дороги в кювет и перевернулась.
В результате аварии различные травмы получили 40-летняя женщина и 17-летняя девушка. Их госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГАИ.