Пропавшего в Волгодонске 26-летнего парня нашли живым

Фото: Лиза Алерт

Пропавшего в Ростовской области 26-летнего парня нашли живым. Поиски Николая Бондаренко продолжались около месяца.Молодой человек бесследно исчез 26 октября. Последний раз его видели в городе Волгодонске. Когда Николай перестал выходить на связь, обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.Только 9 декабря добровольцы сообщили, что Николая Бондаренко удалось найти. Информация о том, где он находился столь продолжительное время, уточняется.