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В Волгодонске детсад закрыли на карантин из-за сотрудницы с коронавирусом

В Волгодонске детсад закрыли на карантин из-за сотрудницы с коронавирусом
Детский садик «Тополёк» в Волгодонске закрыли на карантин. Причиной стал положительный тест на коронавирус у одной из сотрудниц дошкольного учреждения.

В июне в детском саду начала работать дежурная группа. Позже у одной из сотрудниц подтвердился диагноз «коронавирус». В это время женщина была в отпуске и на работу не выходила, сообщает DonDay Волгодонск. Несмотря на это, учреждение для малышей закрыли для дополнительной профилактики. Детский сад не работает с 16 июня.

Напомним, дежурные группы в детских садах Ростовской области начали открывать с 1 июня. В группы набирают только тех детей, родители которых трудятся на предприятиях, возобновивших свою работу.

Каждое утро перед входом в учреждение у малышей измеряют температуру. Родственников детей в детсады не пускают.

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