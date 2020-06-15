В Волгодонске детсад закрыли на карантин из-за сотрудницы с коронавирусом
Детский садик «Тополёк» в Волгодонске закрыли на карантин. Причиной стал положительный тест на коронавирус у одной из сотрудниц дошкольного учреждения.
В июне в детском саду начала работать дежурная группа. Позже у одной из сотрудниц подтвердился диагноз «коронавирус». В это время женщина была в отпуске и на работу не выходила, сообщает DonDay Волгодонск. Несмотря на это, учреждение для малышей закрыли для дополнительной профилактики. Детский сад не работает с 16 июня.
Напомним, дежурные группы в детских садах Ростовской области начали открывать с 1 июня. В группы набирают только тех детей, родители которых трудятся на предприятиях, возобновивших свою работу.
Каждое утро перед входом в учреждение у малышей измеряют температуру. Родственников детей в детсады не пускают.