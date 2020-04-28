В Волгодонске единственный роддом закрыли из-за беременной с подозрением на коронавирус
Родильный дом в Волгодонске закрыли на карантин из-за беременной с подозрением на коронавирус.
Двери роддома на улице Молодёжной закрыты с 30 апреля. По предварительным данным, у одной из рожениц подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает donday-volgodonsk.ru.
Ближайший к Волгодонску роддом находится в Сальске. Таким образом, рожениц будут возить в медучреждение за 160 километров от дома.
Так как роддом в Волгодонске имеет статус территориального, после закрытия роддомов в соседних районах сюда направляют рожениц из Волгодонского, Цимлянского, Зимовниковского и Мартыновского районов.
Второй роддом, расположенный в старой части Волгодонска, был отведён под ковидный госпиталь.
Напомним, по данным на 30 апреля, в Ростовской области зарегистрировано 943 случая заражения. Количество смертельных случаев достигло шести.