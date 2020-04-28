Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Волгодонске единственный роддом закрыли из-за беременной с подозрением на коронавирус

В Волгодонске единственный роддом закрыли из-за беременной с подозрением на коронавирус
Родильный дом в Волгодонске закрыли на карантин из-за беременной с подозрением на коронавирус.

Двери роддома на улице Молодёжной закрыты с 30 апреля. По предварительным данным, у одной из рожениц подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает donday-volgodonsk.ru.

Ближайший к Волгодонску роддом находится в Сальске. Таким образом, рожениц будут возить в медучреждение за 160 километров от дома.

Так как роддом в Волгодонске имеет статус территориального, после закрытия роддомов в соседних районах сюда направляют рожениц из Волгодонского, Цимлянского, Зимовниковского и Мартыновского районов.

Второй роддом, расположенный в старой части Волгодонска, был отведён под ковидный госпиталь.

Напомним, по данным на 30 апреля, в Ростовской области зарегистрировано 943 случая заражения. Количество смертельных случаев достигло шести.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.