В Новочеркасске роддом закрыли на карантин из-за сотрудницы с коронавирусом
Роддом Новочеркасска закрыли на карантин. Причиной стал положительный тест на коронавирус у одной из сотрудниц.
Медучреждение не будет принимать пациентов в течение 14 дней, сообщает donday-novocherkassk.ru. Те роженицы и персонал, которые уже находятся там, сдали анализ на коронавирус. Если результаты окажутся отрицательными, женщин выпишут из медучреждения. Однако ещё в течение двух недель им придётся находиться дома, на самоизоляции.
Ближайшие две недели пациенток из Новочеркасска будут направлять в родильное отделение Аксайской районной больницы.