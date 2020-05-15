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В Новочеркасске роддом закрыли на карантин из-за сотрудницы с коронавирусом

В Новочеркасске роддом закрыли на карантин из-за сотрудницы с коронавирусом
Роддом Новочеркасска закрыли на карантин. Причиной стал положительный тест на коронавирус у одной из сотрудниц.

Медучреждение не будет принимать пациентов в течение 14 дней, сообщает donday-novocherkassk.ru. Те роженицы и персонал, которые уже находятся там, сдали анализ на коронавирус. Если результаты окажутся отрицательными, женщин выпишут из медучреждения. Однако ещё в течение двух недель им придётся находиться дома, на самоизоляции.

Ближайшие две недели пациенток из Новочеркасска будут направлять в родильное отделение Аксайской районной больницы.

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