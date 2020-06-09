В Новочеркасске детский сад закрыли на карантин из-за ребёнка с подозрением на коронавирус

Детский сад в Новочеркасске закрыли на карантин. Временно приостановила работу одна из дежурных групп учреждения № 7, расположенного на улице Шумакова. Об этом стало известно 11 июня.В региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом сообщили, что родитель одного из детей болен COVID-19, и малыш с ним контактировал. У ребёнка взяли тест, а дежурную группу на всякий случай закрыли.Если тест окажется отрицательным, карантин снимут. Две другие группы в детсаду № 7 работают в штатном режиме.