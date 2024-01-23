В военном госпитале Ростова ищут экс-заключенного, раненного на СВО

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В Ростове родственники ищут раненного на СВО 29-летнего парня. Вячеслав Зотеев перестал выходить на связь с близкими с 5 ноября.Еще три месяца назад он последний раз созванивался со своей сестрой по телефону, а затем бесследно исчез.- Брата посадили за избиение. Ему оставалось всего пару месяцев до освобождения, но он решил отправиться на СВО по контракту, - рассказала Donday сестра пропавшего, Анна.Как сообщила порталу родственница, они периодически поддерживали связь. В последнем разговоре молодой человек сообщил, что дела обстоят хорошо. Но спустя некоторое время Анне сообщили, что брат находится в военном госпитале 1602 в Ростове. При этом дозвониться в учреждение женщина не смогла.Вячеслав Зотеев ростом около 165-170 сантиметров и худощавого телосложения. У него короткая стрижка и зеленые глаза. Из особых примет: татуировка на груди и правой ноге в виде черепа.Если вы знаете, где может находиться уроженец Перми или вы знакомы с молодым человеком, сообщите по номеру: 8-982-461-48-17 (сестра Анна).