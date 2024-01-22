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В госпитале Ростова ищут бойца из Краснодарского края, пропавшего на СВО

В госпитале Ростова ищут бойца из Краснодарского края, пропавшего на СВО
В госпитале Ростова ищут бойца из Краснодарского края, пропавшего в зоне СВО. Вячеслав Кондрашин не выходит на связь с родственниками.

Мужчина проживает в поселке Пляхо Туапсинского района. В прошлом году он поехал в Чеченскую Республику, где подписал контракт. Спустя время Вячеслав отправился на спецоперацию.

Племянница бойца рассказала, что в последний раз он выходил на связь со своими близкими 23 декабря. А в середине января до семьи дошла информация, что он получил тяжелое ранение и якобы лишился одной из конечностей. Потом появились слухи, что мужчина лежит в госпитале в Ростове.

Вячеслав среднего телосложения. На плече у него может быть татуировка с изображением скелета с мечом.

Если у вас есть какая-то информация о его местонахождении, то сообщите родственникам мужчины.
Фото: соцсети.
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