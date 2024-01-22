В Шахтах без вести пропал сварщик, приехавший на заработки

Фото: Марина Кошман.

В городе Шахты разыскивают 36-летнего мужчину, который приехал на заработки. Сварщик Александр Рогов поселился с коллегами на съемной квартире в районе рынка в поселке ХБК. На выходные его соседи уехали к своим семьям, а по возвращении назад Александра уже не было.Мужчина пропал с 12 января. В тот день он сообщил брату по телефону, что дела у него в порядке. Затем мужчина перестал выходить на связь с близкими. Тогда родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию.Как сообщала порталу Donday Марина, супруга брата пропавшего, Александр очень ответственный и работу никогда не пропускал. Соседи мужчины обнаружили, что он собирался готовить ужин и разморозил мясо. Все вещи и документы он оставил дома. Не исключено, что он вышел в магазин и не вернулся.Александр Рогов ростом 174 сантиметра и плотного телосложения, круглолицый. Волосы у него темно-русые – короткая стрижка. Из особых примет: шрам на левом плече.Если вам известно, где может находиться пропавший, сообщите по номерам: 8-905-459-62-36 (брат пропавшего – Василий), 8 (863) 249-47-02 или 112.