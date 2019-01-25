Родственники больше трёх месяцев разыскивают в Ростове пропавшего без вести парня



В Ростове родственники больше трёх месяцев разыскивают пропавшего без вести 22-летнего молодого человека. Денис Зося пропал в Азове 10 октября. Он уехал из дома и с тех пор перестал выходить на связь.



- На него это совсем непохоже, раньше он звонил нашему папе каждый день, - рассказала родная сестра пропавшего.



Светлана говорит, что Денис может жить в Ростове в микрорайоне Левенцовский вместе со своей девушкой. Об этом родным рассказал друг молодого человека. Сначала Дениса искали в Азове, а когда появилась информация о Ростове, то поиски начали и там.



Рост пропавшего 186 сантиметров, телосложение спортивное. У него русые волосы и карие глаза.



Из особых примет — шрам на левой брови и татуировка в виде больших латинских букв на спине между лопатками.



Если вы что-то знаете о местонахождении Дениса Зоси, позвоните, пожалуйста, по номеру 8-988-553-36-06.