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Родственники больше трёх месяцев разыскивают в Ростове пропавшего без вести парня

Родственники больше трёх месяцев разыскивают в Ростове пропавшего без вести парня
В Ростове родственники больше трёх месяцев разыскивают пропавшего без вести 22-летнего молодого человека. Денис Зося пропал в Азове 10 октября. Он уехал из дома и с тех пор перестал выходить на связь.

- На него это совсем непохоже, раньше он звонил нашему папе каждый день, - рассказала родная сестра пропавшего.

Светлана говорит, что Денис может жить в Ростове в микрорайоне Левенцовский вместе со своей девушкой. Об этом родным рассказал друг молодого человека. Сначала Дениса искали в Азове, а когда появилась информация о Ростове, то поиски начали и там.

Рост пропавшего 186 сантиметров, телосложение спортивное. У него русые волосы и карие глаза.

Из особых примет — шрам на левой брови и татуировка в виде больших латинских букв на спине между лопатками.

Если вы что-то знаете о местонахождении Дениса Зоси, позвоните, пожалуйста, по номеру 8-988-553-36-06.

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