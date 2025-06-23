В Ростовской области засуха уничтожила около 60 тысяч гектаров посевов
В Ростовской области 60 гектаров посевов уничтожила засуха. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Юрий Слюсарь.
Напомним, ранее режим ЧС из-за почвенной засухи ввели на территории Азовского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Веселовского, Зерноградского, Октябрьского, Семикаракорского, Сальского, Цимлянского и Чертковского районов.
Причиной этому стало отсутствие осадков. Влага в слое почвы уменьшилась на 0-20 сантиметров до 10 миллиметров в течение трех декад подряд. Погибло около 60 тысяч гектаров сельхозкультур.