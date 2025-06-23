В Ростовской области водителей предупредили о пробках на М-4 из-за дорожных работ

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области водителей предупредили о возможных пробках на трассе М-4 из-за дорожных работ. Особенно сложная ситуация ожидается в Октябрьском районе.На 1007 километре южного направления ведутся работы по ямочному ремонту и восстановлению дорожного полотна. Также проводятся работы по срезке и ремонту дороги.В районе 1000–998 км трассы М-4 «Дон», в северном направлении могут возникнуть небольшие сложности с передвижением из-за проведения работ по демонтажу и установке бетонных барьеров.Автовладельцам следует рассмотреть возможность использования альтернативных маршрутов, чтобы избежать пробок.