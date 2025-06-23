Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области водителей предупредили о пробках на М-4 из-за дорожных работ

В Ростовской области водителей предупредили о пробках на М-4 из-за дорожных работ
В Ростовской области водителей предупредили о возможных пробках на трассе М-4 из-за дорожных работ. Особенно сложная ситуация ожидается в Октябрьском районе.

На 1007 километре южного направления ведутся работы по ямочному ремонту и восстановлению дорожного полотна. Также проводятся работы по срезке и ремонту дороги.

В районе 1000–998 км трассы М-4 «Дон», в северном направлении могут возникнуть небольшие сложности с передвижением из-за проведения работ по демонтажу и установке бетонных барьеров.

Автовладельцам следует рассмотреть возможность использования альтернативных маршрутов, чтобы избежать пробок.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.