В Ростовском филиале МГТУ ГА отметили 100 лет донской гражданской авиации

— На форуме присутствуют участники из стран ближнего зарубежья. Это обусловлено тем, что Ростовский филиал МГТУ ГА обеспечивает кадрами гражданской авиации не только Ростовскую область, Краснодарский край, а также республики Кавказа и Закавказья. У нас сложились исторические связи взаимодействия и подготовки кадров для всего Южного региона, — отметила директор Ростовского филиала МГТУ ГА Виктория Пашинская.

— Мы более десяти лет назад провели фундаментальное исследование, которое позволило не только достоверно установить памятные даты, но и стало надежным базисом для дальнейших исследований зарождения и развития гражданской авиации на Дону, том числе ее функционирования в годы ВОВ. И мне особенно приятно, что в 2015 году благодаря нашим исследованиям были проведены памятные мероприятия в честь 90-летия со дня начала регулярного воздушного сообщения из Ростова-на-Дону, а сейчас широко отмечается 100-летний юбилей, — рассказал заведующий кафедрой социально-экономических дисциплин Ростовского филиала МГТУ ГА, доктор политических наук, профессор Григорий Акопов.

Фото: МГТУ ГА

В Ростове в рамках форума «Генезис региональной гражданской авиации» прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные аспекты развития гражданской авиации». Организатором мероприятия выступил Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации.Специалисты из России и стран ближнего зарубежья обсудили развитие сферы. Форум прошел при поддержке Южной транспортной прокуратуры. В рамках мероприятия состоялась серия научных и практических встреч. Одним из главных событий стала 14-я научно-практическая конференция «Авиатранс» — традиционное мероприятие для авиационных экспертов.В этом году конференцию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию донской гражданской авиации. Праздничное открытие состоялось в музее «Россия — моя история» в тот же день, когда Ростовскому филиалу Московского государственного технического университета гражданской авиации исполнилось 56 лет.В музее состоялись две важные выставки: «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» и экспозиция, посвящённая истории авиационного образования в вузах, приуроченная к столетию регулярного авиасообщения из Ростова-на-Дону.В торжественном открытии выставок приняли участие Вячеслав Онуфриенко, начальник Южного межрегионального территориального управления Росавиации, Сергей Сафинов, южный транспортный прокурор, а также представители министерств Ростовской области, администрации Донецкой Народной Республики и авиационных предприятий юга России.Форум длился шесть дней и включал разнообразные мероприятия. Мероприятие состояло из трех частей: обсуждение самолетов, их двигателей и как они работают, развитие радиотехники и приборов для навигации, а также влияние авиации на общество, экономику, психологию и историю. Также в рамках форума прошел турнир по настольному теннису, в котором победили студенты Ростовского филиала, исторический круглый стол, встречи с работодателями и экскурсии.В завершение форума в Ростовском филиале МГТУ ГА профессор Григорий Акопов рассказал об истории гражданской авиации.Научная конференция объединила ученых и специалистов в области гражданской авиации. На конференции было сделано около сотни докладов, результаты которых будут опубликованы в сборнике. Эти доклады станут основой для будущих исследований и полезных открытий.