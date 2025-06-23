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В Ростове-на-Дону на Западном вместе с дождем пошел град

В Ростове-на-Дону на Западном вместе с дождем пошел град
В Ростове-на-Дону на Западном вместе с дождем пошел град. Непогода обрушилась утром 23 июня.

В некоторых частях города вместе с дождём выпал град. Жители поделились кадрами в социальных сетях.

Напомним, что накануне региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение на 23 и 24 июня.
Фото: соцсети
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