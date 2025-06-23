В Ростове из-за сильных ливней ввели режим повышенной готовности

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.Ожидаются сильные дожди, ливни с усилением ветра до 20-25 метров в секунду. Режим будет действовать с 23 июня с 12:00 по 25 июня.В этот период местным жителям стоит быть аккуратнее. Необходимо быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Ростовчанам лучше обходить аварийные деревья и другие непрочные конструкции.