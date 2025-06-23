Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области высокая активность аллергенов сохранится до конца июня

В Ростовской области высокая активность аллергенов сохранится до конца июня
В Ростовской области до конца июня будет высокая концентрация аллергенов на сорняки и злаки. Об этом говорят мониторинговые карты.

С 24 июня активность аллергенов распространится на все районы области. Высокий уровень сохранится до 2 июля.

Людям с аллергией рекомендуется избегать контакта с такими растениями. Если случился приступ, нужно обратиться к врачу за антигистаминными препаратами. Придя домой, следует промывать слизистые и менять одежду. Это поможет облегчить симптомы аллергии.
Фото: нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.