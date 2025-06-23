В Ростовской области высокая активность аллергенов сохранится до конца июня

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В Ростовской области до конца июня будет высокая концентрация аллергенов на сорняки и злаки. Об этом говорят мониторинговые карты.С 24 июня активность аллергенов распространится на все районы области. Высокий уровень сохранится до 2 июля.Людям с аллергией рекомендуется избегать контакта с такими растениями. Если случился приступ, нужно обратиться к врачу за антигистаминными препаратами. Придя домой, следует промывать слизистые и менять одежду. Это поможет облегчить симптомы аллергии.