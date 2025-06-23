В Ростове на Таганрогской огромное дерево упало возле многоэтажки

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В Ростове-на-Дону произошло ЧП: сильный ветер повалил огромное дерево на улице Таганрогской. Очевидцы происшествия поделились кадрами в социальных сетях.В донской столице 23 июня с самого утра идет дождь, а порывы ветра достигали 23 метров в секунду. В районе дома № 96/1 трёхметровый ствол не смог устоять перед силой стихии и рухнул неподалёку от многоэтажного здания, повредив несколько транспортных средств.Автомобили получили лишь незначительные царапины от веток. Также упавшее дерево заблокировало выезд.Скорее всего, хозяева транспортных средств уже обратились за помощьюв спасательные службы.