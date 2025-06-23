В Ростове на Таганрогской огромное дерево упало возле многоэтажки
В Ростове-на-Дону произошло ЧП: сильный ветер повалил огромное дерево на улице Таганрогской. Очевидцы происшествия поделились кадрами в социальных сетях.
В донской столице 23 июня с самого утра идет дождь, а порывы ветра достигали 23 метров в секунду. В районе дома № 96/1 трёхметровый ствол не смог устоять перед силой стихии и рухнул неподалёку от многоэтажного здания, повредив несколько транспортных средств.
Автомобили получили лишь незначительные царапины от веток. Также упавшее дерево заблокировало выезд.
Скорее всего, хозяева транспортных средств уже обратились за помощьюв спасательные службы.