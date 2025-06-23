Ростовскую транспортную компанию возглавил Сергей Бреев

Фото: Глава администрации Ростова-на-Дону

Сергей Бреев стал новым генеральным директором муниципального унитарного предприятия «Ростовская транспортная компания». Об этом назначении сообщил глава города Александр Скрябин 23 июня.Сергей Бреев родился в Ростове-на-Дону. Он окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Главного маршала артиллерии Неделина М. И. с квалификацией «Инженер».Свою карьеру начал в 1998 году в Ростовском военном институте ракетных войск. С 2001 по 2010 годы служил в органах внутренних дел РФ. С 2010 по 2015 годы занимал должность руководителя транспортного отдела в ОАО «Донавтовокзал». Сергей Бреев был генеральным директором ОАО «Ростовское грузовое автотранспортное предприятие № 1».В 2017 году также занимал руководящую должность в ООО «Юг Транс Сервис».