Ростовскую транспортную компанию возглавил Сергей Бреев
Сергей Бреев стал новым генеральным директором муниципального унитарного предприятия «Ростовская транспортная компания». Об этом назначении сообщил глава города Александр Скрябин 23 июня.
Сергей Бреев родился в Ростове-на-Дону. Он окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Главного маршала артиллерии Неделина М. И. с квалификацией «Инженер».
Свою карьеру начал в 1998 году в Ростовском военном институте ракетных войск. С 2001 по 2010 годы служил в органах внутренних дел РФ. С 2010 по 2015 годы занимал должность руководителя транспортного отдела в ОАО «Донавтовокзал». Сергей Бреев был генеральным директором ОАО «Ростовское грузовое автотранспортное предприятие № 1».
В 2017 году также занимал руководящую должность в ООО «Юг Транс Сервис».