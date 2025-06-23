В Ростовской области жителей ожидают магнитные бури с 25 июня

Фото: Rostov.ru

На Ростовскую область обрушатся магнитные бури с 25 июня. Об этом информируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии.По последним данным, 25 июня ожидаются геомагнитные возмущения с 03:00 и до полуночи. После этого высока вероятность магнитных бурь.- Ещё пару дней назад на 24-25 июня прогнозировались бури G1-G2. При сегодняшнем обновлении прогноза завтрашний день, 24 июня, уже размечен как спокойный, а начиная с 25-го числа, ожидаются продолжительные геомагнитные возмущения. Главный вывод, который пока можно сделать, - это то, что полностью избежать воздействия от дыры при таком её расположении точно не удастся, - пишут специалисты.