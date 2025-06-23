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В Ростовской области под колесами поезда погиб 22-летний парень

В Ростовской области под колесами поезда погиб 22-летний парень
В Ростовской области под колесами поезда погиб 22-летний парень. 1 июня на железнодорожном перегоне Сулин — Шахтная случилось ЧП.

Житель поселка Каменоломни переходил ж/д пути в неположенном месте. По путям в это время двигался пассажирский поезд Москва — Имеретинский курорт. По предварительным данным, пешеход не услышал сигналов машиниста. В результате поезд насмерть снес парня.

- По предварительным данным, причиной травмирования стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
Фото: Дондей
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