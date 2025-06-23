В Ростове на улице Малиновского затопило мост

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону затопило мост на улице Малиновского. Снимки с места публикуют жители в соцсетях 23 июня.На Ростов обрушились сильные ливни. Уже через пару минут под водой оказались улицы в нескольких районах города, в том числе в центре донской столицы, возле вокзала и другие. Из-за неблагоприятной погоды в Ростове ввели режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб.На Малиновского под воду ушел мост. На снимках видно, что машины проплывают по огромной луже.Пока жителям рекомендуется быть аккуратнее на участке автодороги.