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В Ростове на улице Малиновского затопило мост

В Ростове на улице Малиновского затопило мост
В Ростове-на-Дону затопило мост на улице Малиновского. Снимки с места публикуют жители в соцсетях 23 июня.

На Ростов обрушились сильные ливни. Уже через пару минут под водой оказались улицы в нескольких районах города, в том числе в центре донской столицы, возле вокзала и другие. Из-за неблагоприятной погоды в Ростове ввели режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб.

На Малиновского под воду ушел мост. На снимках видно, что машины проплывают по огромной луже.

Пока жителям рекомендуется быть аккуратнее на участке автодороги.
Фото: СоцСети
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