На Дону 100 особей фазана выпустили в естественную среду обитания

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области продолжаются работы по восстановлению популяций диких животных. В рамках этих усилий в естественную среду обитания были выпущены сто особей фазана. Об этом сообщили в правительстве региона.Помимо этой акции, в 2024 году в регионе были выпущены в природу двенадцать ланей, семьдесят два пятнистых оленя, двадцать три благородных оленя, свыше семи тысяч крякв и три тысячи фазанов.Восемнадцатого июня в Азовском районе состоялась еще одна акция: в привычные для них условия обитания выпустили сотню фазанов.Важно отметить, что, начиная с 2023 года, ежегодно в дикую природу Ростовской области возвращаются от десяти до пятнадцати тысяч животных и птиц различных видов. В 2025 году уже выпустили девятнадцать европейских ланей, двадцать одного пятнистого оленя, семьдесят три благородных оленя и четыреста фазанов. До конца текущего года запланировано дальнейшее пополнение популяций различными видами животных и птиц, включая уток-крякв и фазанов.