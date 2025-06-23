В Ростове на пересечении Орской и Каскадной образовалась пробка из-за массового ДТП

Фото: Яндекс.Карты

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на ростовском перекрестке Орской и Каскадной улиц, что привело к существенным заторам на дорогах. По сведениям, предоставленным "Яндекс.Картами", вблизи места происшествия образовалась внушительная пробка.Инцидент произошел ориентировочно в 10 часов утра 23 июня на пересечении упомянутых улиц. Очевидцы утверждают, что после столкновения ряда автомобилей автомобиль марки "ГАЗель" врезался в газораспределительную станцию.По информации онлайн-сервиса, протяженность затора на Каскадной улице в сторону Орской достигла почти четырех километров.В данный момент официальные заявления от уполномоченных органов не поступали. Данные о вероятных пострадавших в результате аварии пока не обнародованы.