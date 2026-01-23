Фото: Яндекс Карты

В вечерний час пик Ростов сковали 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Карт" по состоянию на 23 января на 17:00.Дорожный трафик перегружен в основном в центральной части города. Красным цветом подсвечены следующие улицы: Большая Садовая, Ворошиловский, Буденновский, Кировский, Максима Горького, Красноармейская, Текучева и Соколова.Кроме того, ситуацию на проезжей части усугубляет несколько дорожно-транспортных происшествий. Аварии создают трудности в проезде на улице Большой Садовой, проспекте Стачки, улицы Дачной, улице Вавилова и улице Космонавтов.Причиной адских заторов стали вечер пятницы и плохие погодные условия. На весь день 23 января метеорологи спрогнозировали в донской столице обильные осадки в виде снега. Снегопад ухудшает реакцию транспортных средств на руление, поэтому автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, сохранять безопасную дистанцию до впереди едущей машины и воздержаться от резких маневров.