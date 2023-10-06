Вечерний Ростов 6 октября сковали девятибалльные пробки

Фото: Яндекс.Карты.

Ростов вечером 6 октября сковали девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».Согласно данным сервиса, в пробку попали водители в центре города: на Ворошиловском проспекте, улице Красноармейской, проспекте Соколова, улице Большой Садовой, Текучева, Буденновском проспекте и улице Береговой. Кроме того, затруднено движение в Пролетарском, Октябрьском, Первомайском и Советском районах.Также в дорожном заторе автомобилисты потеряют много времени на Западном: на улице Малиновского движение парализовано из-за ДТП. Кроме того, затруднено движение на Всесоюзной.Водителям в ближайшее время следует заранее планировать свои маршруты. Они рискуют потерять много времени в дорожном заторе.