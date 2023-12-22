Вечерний Ростов 22 декабря сковали 10-балльные пробки

Фото: Яндекс.Карты

Ростов-на-Дону вечером 22 декабря сковали 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Карт».Согласно последним данным, буквально весь Ростов стал в многокилометровый затор. Пробка образовалась на улице Большой Садовой, проспектах Ворошиловском, Буденновском, улицах Красноармейской, Текучева, Береговой, Варфоломеева и Лермонтовской. Также пробки наблюдаются на улицах Портовой, Малиновского, Всесоюзной, Стачки, Зорге, 339-й Стрелковой Дивизии, Мадояна, Доватора и других.Вероятно, машины стали на светофорах из-за надвигающихся новогодних праздников и ближайших выходных.Водителям придется потерять в дорожном заторе какое-то время. Рекомендуется выезжать по делам пораньше.