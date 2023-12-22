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Вечерний Ростов 22 декабря сковали 10-балльные пробки

Вечерний Ростов 22 декабря сковали 10-балльные пробки
Ростов-на-Дону вечером 22 декабря сковали 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Карт».

Согласно последним данным, буквально весь Ростов стал в многокилометровый затор. Пробка образовалась на улице Большой Садовой, проспектах Ворошиловском, Буденновском, улицах Красноармейской, Текучева, Береговой, Варфоломеева и Лермонтовской. Также пробки наблюдаются на улицах Портовой, Малиновского, Всесоюзной, Стачки, Зорге, 339-й Стрелковой Дивизии, Мадояна, Доватора и других.

Вероятно, машины стали на светофорах из-за надвигающихся новогодних праздников и ближайших выходных.

Водителям придется потерять в дорожном заторе какое-то время. Рекомендуется выезжать по делам пораньше.
Фото: Яндекс.Карты
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