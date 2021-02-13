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В Таганроге восстановят сгоревший на Бульварной дом

В Таганроге восстановят сгоревший на Бульварной дом
В Таганроге сгоревший дом, расположенный на улице Большой Бульварной, 9/3, начнут восстанавливать в середине весны. Управление капитального строительства Таганрога 15 января заключило контракт с организацией «Строительно-производственное управление».

Согласно документу до 15 марта подрядчик должен обследовать здание и разработать проектно-сметную документацию для аварийно-восстановительных работ. Из резервного фонда на это выделено 610 тысяч рублей, но оплачена пока только треть.

Как сообщал Rostov.ru, крыша многоквартирного дома загорелась 11 января. Спасатели боролись с пламенем более двух часов. Когда пожар удалось ликвидировать, в одной из квартир нашли тело погибшего хозяина. Остальные 30 жильцов смогли спастись. Их разместили в гостинице «Таганрог» за счет городского бюджета.

Людям, частично утратившим имущество, выплатили по 5 тысяч, потерявшим полностью - по 50 тысяч рублей.

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