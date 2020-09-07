Пострадавшим в лесных пожарах в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области выплатят по десять и сто тысяч рублей

Жителям Ростовской области, которые пострадали в лесных пожарах в Каменском и Красносулинском районах, выплатят по десять и сто тысяч рублей компенсации. Распоряжение о начале выплат губернатор региона подписал 8 сентября. Их сумма зависит от того, утратил человек все имущество первой необходимости или нет.Пострадавшие на станции Репной Богдановского сельского поселения Каменского района и хутора Замчалово Красносулинского района получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Те, кто потерял все, могут рассчитывать на сто тысяч рублей. Семье погибшей в пожаре 85-летней женщины выплатят более миллиона рублей. Тарасовский район не упомянут, но, вероятно, его жители получат аналогичные выплаты.По официальным данным, в сентябрьских лесных пожарах в Ростовской области пострадали 46 жителей и несколько десятков строений, в том числе жилые дома.